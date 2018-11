Was macht die perfekte Mutter aus? So manche(r) glaubt da, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben – und hält mit der eigenen Meinung nicht hinterm Berg. Gerade beim Thema Kindererziehung sind die sozialen Netzwerke voll von Spezialistinnen. Endlich mal eine Gelegenheit, Promis zu belehren! Jetzt ist die britische Schauspielerin Helen Flanagan (28), einst bekannt für ihre sehr freizügige Art, heftig in die Kritik geraten.

Voller Stolz präsentiert Helen auf Instagram Fotos und Videos ihrer Kinder. Einer der Beiträge bringt ihr nun allerdings viel Ärger ein: In einem Instagram-Post erklärt die 28-Jährige, wie sie ihre Töchter Mathilda und Delilah langsam an feste Nahrung gewöhnt. Delilah wird allerdings erst fünf Monate alt. Ein Umstand, der von den Instagram-Usern extrem kritisiert wird. Denn das Verdauungssystem von Babys sei noch nicht reif genug, um vor sechs Monaten mit fester Nahrung umzugehen, so die Online-Ausgabe des britischen Mirrors. Doch steht Helen wirklich zu Recht in der Kritik? Denn das Blatt erklärt weiter, aktuelle medizinische Empfehlungen raten frühestens ab der 17. Woche zur Entwöhnung. Delilah mit ihren knapp fünf Monaten (20 Wochen) feste Nahrung näherzubringen, sollte also unproblematisch sein.

Auch Helen reagiert auf Instagram gelassen auf die Kritik. "Ich bin kein Experte, aber ich denke, jedes Baby ist anders", betont der der "Coronation Street"-Star.

Instagram / scotty__sinclair Scott Sinclair, Helen Flanagan und Tochter Matilda

Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit ihrer neugeborenen Tochter

Anzeige

WENN Helen Flanagan bei den Beauty Awards 2017

Anzeige

Frage Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de