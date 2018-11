Es ist so weit: Am 16. November erscheint Mariah Careys (48) neues Album "Caution". Zugleich startet die Pop-Diva ihre große Europa-Tournee, worüber sich auch die deutschen Fans freuen dürfen. Am 5. Dezember tritt Mariah in Berlin auf! Für aktuelle Schlagzeilen sorgt allerdings gerade die musikalische Vergangenheit des 48-jährigen Gesangswunders: Ihr Album "Glitter" toppte 17 Jahre nach seinem Erscheinen die Spitze der US-iTunes-Charts!

Der späte Erfolg von "Glitter" ist auch darum so ungewöhnlich, weil das Album bisher eher ein Schattendasein fristete. Keine andere Veröffentlichung der erfolgsverwöhnten Sängerin hat sich schlechter verkauft. Für den überraschenden Wandel sorgten laut HollywoodLife vor allem Mariahs Fans, die den Hype mit ihrer #JusticeforGlitter-Kampagne in den sozialen Medien ausgelöst hatten. Ihr Antrieb: Das Album gilt in der Fangemeinde als völlig zu Unrecht unterbewertet.

Tatsächlich hatte "Glitter" keinen einfachen Start. Das Album erschien im Jahr 2001 mit Tracks wie "Reflections (Care Enough)" und "Never Too Far", nur wenige Tage nach dem Start des gleichnamigen Kinofilms. Dieser lief jedoch am 21. September 2001 an, die Terrorattacke auf das World Trade Center in New York lag gerade einmal zehn Tage zurück. Der Soundtrack selbst kam sogar direkt am 11. September auf den Markt.

Getty Images Mariah Carey beim iHeartRadio Music Festival 2018

Getty Images Mariah Carey bei ihrem Auftritt bei den AMAs 2018

Getty Images Mariah Carey bei den American Music Awards 2018

