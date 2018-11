Ob Gina-Lisa Lohfink (32) dieses Gespräch beim hüllenlosen Dating bereits bereut? Bei Adam sucht Eva hofft die Blondine aktuell auf ihr persönliches Happy End. In der Flirtshow, in der sich die Kandidaten splitterfasernackt kennenlernen, möchte die Skandalnudel endlich den Mann ihrer Träume treffen. Zwar kam es noch nicht zu Zärtlichkeiten, doch mit dem ehemaligen Love Island-Hottie Jan Sokolowsky scheint sie sich prächtig zu verstehen. In einer Unterhaltung der beiden TV-Stars ging es jedenfalls schon um sehr ernste Themen – und das könnte jetzt Konsequenzen für die Tattoo-Trägerin haben!

In einem ruhigen Moment mit Jan sprach Gina-Lisa über eine Partynacht im Jahr 2012. "Das Letzte, was ich weiß: Ich war am Trinken und dann bin ich wieder wach geworden und war auf einmal in irgendeiner Wohnung. Das war alles eine geplante Sache", schilderte das Reality-Sternchen seine Erinnerungen an den folgenschweren Abend. Gina-Lisa spielte damit auf ihre vermeintliche Vergewaltigung an, die vor zwei Jahren sogar vor Gericht verhandelt worden war. Die zwei Männer, die sie des sexuellen Übergriffs beschuldigt hatte, wurden am Ende freigesprochen – während das Model wegen Falschaussage verurteilt wurde. Seitdem darf die 32-Jährige in der Öffentlichkeit nicht über die besagte Nacht sprechen. Bei Verletzung dieser Anordnung droht ihr eine Strafe von 250.000 Euro.

Laut Bild-Informationen möchte einer der Beschuldigten nun gegen Gina-Lisa vorgehen. Die ehemalige GNTM-Kandidatin will sich zu den aktuellen Ereignissen nicht äußern. Ihr Rechtsanwalt Burkhard Benecken nimmt sie derweil in Schutz: "Meine Mandantin hat sich nach Abschluss der Strafsache freiwillig in einem zivilrechtlichen Vergleich bereit erklärt, bestimmte Ereignisse künftig nicht als Vergewaltigungsgeschehen zu bewerten. Hieran hält sie sich in vollem Umfang, insbesondere auch in der aktuellen TV-Folge."

