Ihre Zeit als First Lady ist vorbei, doch ihrer Beliebtheit tut das keinen Abbruch: Barack Obamas (57) Frau Michelle (54) wird auch nach dem Auszug aus dem Weißen Haus für ihre öffentlichen Auftritte gefeiert. Immer strahlend, klug und humorvoll erobert sie die Herzen. So verkündete Michelle nun auch in einem TV-Interview nicht ohne Augenzwinkern, ihr Familienleben sei heutzutage langweilig und kaum erwähnenswert.

"Du siehst, wie sehr wir dich vermissen. Wohin bist du verschwunden?“, begrüßte Jimmy Kimmel (51) unter tosendem Beifall des Publikums den berühmten Gast in seiner Live-Show. "Wir sind in ein anderes Haus gezogen", bemerkte Michelle und konterte Kimmels Wunsch nach ihrer Rückkehr ins Weiße Haus lachend mit: "Dort wohnen nun andere Leute." Mit viel Charme erzählte sie dann von ihrem Familienalltag: "Die Wahrheit ist: Wir sind langweilig. Weißt du, wir haben einen Teenager zu Hause. Sie schafft es, dass wir uns jeden Tag unzulänglich fühlen." Während die älteste Tochter Malia (20) mittlerweile nicht mehr bei ihren Eltern wohnt, hält Sasha (17) ihre Eltern offenbar weiter auf Trab.

Natürlich ging es bei "Jimmy Kimmel Live" auch um Michelles Erfolgs-Buch "Becoming". Kimmel griff sich dafür seine Lieblings-Anekdote heraus: Die Obamas mussten im Weißen Haus für ihr Essen bezahlen! Michelle bestätigte: "Sie geben dir, was immer du willst. Wenn du also zum Beispiel sagst, ich möchte ein paar exotische Früchte, dann heißt es 'Natürlich Ma'am, kommt sofort'. Und dann bekommst du die Rechnung für einen Pfirsich und denkst: 'Das war ein 500-Dollar-Pfirsich!'"

JIM YOUNG/AFP/Getty Images Michelle Obama in Chicago

Nichalolas Kamm/AFP/Getty Images Barack und Michelle Obama

Mark Wilson/Getty Images Michelle Obama und Barack Obama

