Kylie Jenner (21) schwebt im absoluten Mama-Himmel! Im vergangenen Februar wurde die schöne Unternehmerin nach langen Spekulationen über eine Schwangerschaft zum ersten Mal Mutter. Seitdem verdreht Töchterchen Stormi Webster der Make-up-Liebhaberin und ihrem Freund und Baby-Daddy Travis Scott (26) den Kopf. Immer wieder teilt der Reality-TV-Star die süßen Momente mit seinem Spross im Netz – so auch jetzt: Ein neues Foto zeigt das Duo bis über beide Ohren strahlend!

Was für ein niedlicher Anblick! Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Kylie nun einen Schnappschuss mit ihrem Mini-Me. Darauf schauen sich die beiden Mädels überglücklich an – und besonders das zuckrige Grinsen von Klein Stormi dürfte die Mama verzaubert haben. Zu dem herzerwärmenden Bild schrieb das Style-Chamäleon, das sich aktuell mit blonder Mähne präsentiert: "Oh, ich liebe dich so sehr. Du bist ein lebender, atmender Teil meines Herzens!" Für die Fans der beiden ein absolutes Highlight: "Schaut euch die Liebe in ihren Augen an. Wunderschön!" und "Du bist eine tolle Mutter. So schön!", häufen sich die Kommentare unter der Aufnahme.

Ob es wohl schon bald neue Bilder des Mutter-Kind-Gespanns geben wird – und zwar zu dritt? Schließlich hatte es zuletzt hartnäckige Gerüchte gegeben, dass Kylie und Travis fleißig an einem Geschwisterchen für Stormi arbeiten. Was denkt ihr: Wird sich die Jenner-Webster-Familie bald vergrößern? Stimmt unten ab.

Facebook / Kylie Jenner Kylie Jenner und Travis Scott gemeinsam mit Tochter Stormi Webster im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Töchterchen Stormi

Anzeige

Neilson Barnard / Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de