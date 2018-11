Familienzeit bei Kourtney Kardashian (39). Die Schwester von Kim Kardashian (38) ist ja eigentlich für ihren glamourösen Lifestyle bekannt, doch für ihre drei Kinder ist sie eine ganz normale Mama, die ganz normale Familiendinge macht. Gemeinsame Ausflüge und Freizeitaktivitäten gehören eben auch bei einer Kardashian dazu. Nun hat Kourtney ihren Kids eine tolle, vorweihnachtliche Überraschung beschert: einen Ausflug in den Freizeitpark!

Die Fotos aus dem Six Flags Magic Mountain Freizeitpark in der Nähe von Los Angeles postete Kourtney auf ihrem Instagram-Account. Darauf ist die Familie auf dem Kettenkarussell und in einer glitzernden Winterlandschaft zu sehen. Letztere nutzte die 39-Jährige für ein paar lässige Familienfotos mit den Kids. Bei dem Ausflug mit dabei war auch Kourtneys Freundin, der Reality-TV-Star Larsa Pippen (44), und deren Kinder. Beide Freundinnen trugen, wie ganz normale Mütter eben, Jogginghosen und bequeme Sweatshirts.

Kourtney hat drei Kinder aus ihrer Ehe mit Ex-Mann Scott Disick (35). Die beiden trennten sich 2015, unternehmen aber noch immer viel gemeinsam als Familie. Im Freizeitpark war Scott, zumindest den Fotos nach zu urteilen, aber nicht mit dabei.

Instagram / kourtneykardash Reign, Mason und Penelope mit Justin Pippen und Sophia Pippen im Freizeitpark

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihren Kindern Mason, Penelope und Reign

Clint Brewer / Splash News Kourtney Kardashian und Scott Disick mit ihren Kids im Disneyland

