Endlich kann auch Michael Bublé (43) sich einreihen! Nur die größten Legenden der Unterhaltungsindustrie bekommen ihn – einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame-Gehweg in Hollywood. Die allererste Namensplakette erhielt Regisseur und Filmproduzent Stanley Kramer im Jahr 1960. Rund 2.650 weitere Promis wurden seitdem ausgezeichnet. Auch dem Stimmwunder Michael wurde nun einer der begehrten Sterne versprochen – am Wochenende hat er ihn tatsächlich bekommen!

Das berichtete jetzt das australische Onlinemagazin Who. Am vergangenen Samstag nahm Michael die Mega-Auszeichnung entgegen und konnte sich vor lauter Stolz ein paar Glückstränen nicht verkneifen – der Musiker verpasste seinem Walk of Fame-Star sogar einen dicken Schmatzer! Neben seiner Liebsten Luisana Lopilato (31) nahmen auch seine Eltern Lewis und Amber Bublé an der prunkvollen Zeremonie inklusive Red Carpet teil.

Seine Dankesrede widmete Michael neben seiner Frau und seinen Kids vor allem seinen Fans: "All diese Menschen, die mich in guten wie in schlechten Zeiten geliebt und unterstützt haben [...] ich würde immer alles für eure Liebe riskieren", erklärte der "Stardust"-Interpret und scherzte anschließend: "Ich habe mich noch nie so wichtig gefühlt wie heute."

