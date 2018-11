Mitte Oktober lüfteten Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) ein süßes Geheimnis – das Herzogenpaar von Sussex erwartet im kommenden Jahr sein erstes Kind. Seit der Bekanntgabe der Schwangerschaft präsentiert die ehemalige Schauspielerin ihren immer größer werdenden Babybauch stolz in der Öffentlichkeit. Nun musste man bei einem Auftritt genauer hinschauen, um überhaupt ein paar Rundungen zu erkennen: Meghan hatte ihr Bäuchlein geschickt unter einem lockeren Kleid versteckt!

Am Mittwoch besuchte die 37-Jährige die Hubb Gemeindeküche im Londoner Stadtteil Kensington und verzauberte wieder mal alle Anwesenden mit ihrer fröhlichen und offenen Art. An diesem Tag hoffte man aber vergeblich auf ein betontes Babybauch-Pic der einstigen Suits-Darstellerin. In einem ziemlich legeren, beerenfarbenen Kleid kaschierte die brünette Beauty ihre Rundungen gekonnt.

Noch vor Kurzem sah das ganz anders aus: Bei einem Event in der britischen Hauptstadt zeigte Meghan ihre wachsende Babykugel. In einem Glitzertop mit weißen Blüten zeichnete sich deutlich ihr kleines Glück ab. Glaubt ihr, die werdende Mama hat diesmal ihren Bauch mit Absicht verhüllt? Stimmt ab!

Warner/Butler /MEGA Herzogin Meghan in London, November 2018

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan in der Londoner Hubb Community Kitchen, November 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der The Royal Variety Performance 2018

