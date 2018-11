Sie ist wieder unterwegs – allerdings alleine! Paris Hilton (37) und Chris Zylka (33) gaben vor wenigen Tagen ziemlich überraschend ihre Trennung bekannt. Die Gründe: Die Beziehung der Hotelerbin und des Schauspielers habe sich verändert und das Paar wolle sich in Zukunft lieber auf die eigenen Projekte konzentrieren. Paris ist nach dem Liebes-Aus fleißig und wurde nun das erste Mal ohne ihren Verlobungsring erwischt!

Die 37-Jährige widmet sich nicht nur ihrer Karriere als DJane, sondern auch ihrer Parfüm-Linie. Zu diesem Anlass war der Neu-Single am Donnerstag im australischen Melbourne, wo Paris strahlend für die wartenden Fotografen am Flughafen in die Kameras lächelte. Neben ihrer auffällig guten Laune war nach den jüngsten Schlagzeilen natürlich der fehlende Klunker ein Hingucker auf den Bildern.

Ob sie das Juwel ihrem Ex zurückgegeben hat? Chris soll das zwei Millionen US-Dollar wertvolle Schmuckstück von ihr eingefordert haben. Laut eines Gesetzes im Bundesstart Kalifornien stehe es dem 33-Jährige rechtmäßig zu, denn Paris soll diejenige gewesen sein, die einen Schlussstrich unter ihre Beziehung gezogen hat.

Getty Images Paris Hilton und Chris Zylka bei einem Filmfestival

Getty Images Paris Hilton bei einem Promo-Termin ihres Duftes Rosé Rush in Sydney

Alberto Scarpinato/IPA/Empics/ActionPress Chris Zylka beim Launch von Paris Hiltons Hautpflege-Linie

