Leidet Sophia Vegas (31) in ihrer Schwangerschaft an der Zuckerkrankheit? Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin gab vor wenigen Monaten öffentlich bekannt, dass sie ihr erstes Kind bekommt! Aufgrund ihrer zahlreichen Schönheits-OPs zuvor, wie ihrer Rippenentnahme, muss die Blondine aber in dieser Zeit häufiger zu Vorsorgeuntersuchungen. Zuletzt musste sich die TV-Bekanntheit auf eine der tückischen Begleiterkrankungen von werdenden Müttern untersuchen: der Schwangerschaftsdiabetes. Sophia hat nun das Test-Ergebnis!

Und die Ex-Frau von Bert Wollersheim (67) hat zum Glück auch gute Nachrichten, wie sie in einem Video gegenüber RTL offenbart hat. "So meine Lieben, das Diabetesergebnis ist da und ich kann euch sagen, dass ich kein Diabetes habe. Denn ich habe einen super Test und ich bekomme jetzt kein übergroßes Baby", verriet sie happy. Hätte sich die 31-Jährige wirklich mit der Kohlenhydrat-Stoffwechselstörung herumschlagen müssen, hätte dies Auswirkungen auf die Größe und das Gewicht des Babys gehabt. So können nach solch einer Schwangerschaft Sprösslinge mit über 4500 Gramm zur Welt kommen!

Für Sophia eine Erleichterung! Trotzdem kann es immer noch zu Komplikationen während ihrer Zeit mit Nachwuchs im Bauch kommen. Der Grund: ihre Beauty-OPs. Die plastische Chirurgin Dr. Alexandra Buschmann hat Promiflash verraten, wie Sophia unter anderem ihre fehlenden Rippenknochen beeinträchtigen könnten: "Ihre Organe verschieben sich anders, als bei einer regulären Schwangerschaft. Vielleicht hat sie dann Probleme beim Atmen", offenbarte die Expertin.

Sport Moments/Renker / ActionPress Sophia Vegas, TV-Bekanntheit

SMXRF/starmaxinc.com / ActionPress Sophia Vegas, TV-Star

Promiflash Dr. Alexandra Buschmann

