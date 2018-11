Sie sind momentan wohl eines der süßesten Hollywood-Paare! Erst im Juli besuchten Barbara Palvin (25) und Dylan Sprouse (26) gemeinsam ein Event in New York und bestätigten damit ihre Beziehung. Seitdem turteln die beiden, was das Zeug hält. Ob auf dem roten Teppich oder in den sozialen Netzwerken – die Twens zeigen sich immer total verliebt. Bei einer Shop-Eröffnung im Big Apple strahlten die zwei nun wieder bis über beide Ohren – und das sogar im Partnerlook.

Als wäre es nicht längst klar, dass Dylan und Barbara verrückt nacheinander sind, stimmten sie sich nun auch modisch aufeinander ab. Am vergangenen Donnerstag öffnete ein neuer Levi's-Store in New York seine Tore. Dort flanierten das Model und der Schauspieler gemeinsam über den Red Carpet. Die Beauty hatte ihren Jeansrock mit einer blauen Strickjacke und einer gelben Mütze kombiniert, während ihr Schatz ein gelbes Hemd und eine blaue Mütze trug. Damit passten ihre Outfits – zumindest farblich – perfekt zusammen.

Dylan stellte seine Traummann-Qualitäten erst kürzlich unter Beweis. Weil seine Herzdame vor der Victoria's Secret Fashion Show eine strikte Diät einhalten musste, brachte er ihr nach ihrem Auftritt auf dem Catwalk einen Burger als Belohnung. Für diese niedliche Aktion bedankte sich Barbara hinterher auf ihrem Instagram-Account. Zu einem Knutsch-Pic schrieb sie: "Viel besser als Burger."

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse, November 2018

Derrick Salters/WENN.com Dylan Sprouse bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Instagram / realbarbarapalvin Dylan Sprouse und Babara Palvin

