Ein Schock für die Fans und das Ensemble! Vergangene Woche hatte das Erste bekannt gegeben, dass die Lindenstraße wegen sinkender Quoten im März 2020 eingestellt werden soll. Nicht nur die Bewunderer der Kultserie waren empört über die Entscheidung der ARD – auch die Schauspieler konnten es zunächst nicht glauben. Andrea Spatzek (59) ist als Gabi Zenker seit der ersten Folge im Dezember 1985 mit dabei. Jetzt äußert sie sich in einem Interview zum Serien-Aus.

Im Gespräch mit Bunte verrät die Österreicherin, wie sie absolut nichtsahnend von dem geplanten Ende der Sendung erfahren habe: "Ich bin aus allen Wolken gefallen." Sie sei sehr bestürzt darüber gewesen, dass die Verkündung so plötzlich und knallhart erfolgte. "Ich weiß nicht, was man da jetzt machen kann", fügt sie sichtlich erschüttert hinzu. Eine Frührente komme für die 59-Jährige nicht infrage.

Nachvollziehen kann Andrea die Absetzung des öffentlich-rechtlichen Formats nach über 34 Jahren nicht. "Wir waren immer am Puls der Zeit und haben uns was getraut. Sonst wären wir nicht so lange dabei gewesen", betont sie im Interview. Der gleichen Meinung ist auch der Erfinder und ehemalige Produzent der "Lindenstraße", Hans W. Geißendörfer (77). Es sei politisch verwerflich, eine Serie abzusetzen, die für Werte wie Meinungsfreiheit, Demokratie und Integration stehe, heißt es in seinem Statement.

Franco Gulotta/WENN.com Andrea Spatzek 2014 in München

Ralf Succo/WENN.com Andrea Spatzek und Marie Luise Marjan 2016 in Berlin

WENN.com Irene Fischer, Joachim H. Luger, Andrea Spatzek, Marie-Luise Marjan und Hans W. Geißendörfer

