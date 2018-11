Robert Kardashian (31) ist derzeit auf 180: Nicht nur, dass seine Ex-Freundin Blac Chyna (30) immer mal wieder via Instagram mehr Unterhalt von ihm fordert, jetzt hat der Reality-Star auch noch ein äußerst umstrittenes Projekt begonnen: Sie wirbt für eine Bleichcreme zur Aufhellung der Haut. Für Rob ist das ein fataler Fehler – werde so doch ein völlig falsches Signal an ihre gemeinsame Tochter Dream (2) gesendet.

"Rob ist enttäuscht, dass Chyna Frauen dazu ermutigt, ihre Haut aufzuhellen. Und er hat das Gefühl, dass Chyna damit die völlig falsche Botschaft an ihre Tochter sendet", berichtet ein Insider aus seinem Umfeld dem Onlineportal Hollywood Life. "Rob wünscht sich, Chyna würde ein besseres Vorbild für ihren Nachwuchs abgeben", so der Insider weiter. "Er wünscht sich, dass Dream mit Stolz auf ihre Kultur und ihre Hautfarbe aufwachsen kann. Und er glaubt vor allem nicht, dass es gut für Dream ist, wenn sie in einer Umgebung groß wird, in der sie nicht selbstbewusst mit ihrer Hautfarbe umgehen kann."

TMZ hatte zuvor bereits berichtet, dass sie 30-Jährige ihre Pigmentflecke bereits seit Längerem mit den Bleichcremes der beworbenen Firma behandelt. Zu viele Kunden dürfte das Model damit allerdings nicht verführen: Das mit Swarovski-Kristallen verzierte 100-Gramm-Döschen ist mit 250 US-Dollar, umgerechnet 220 Euro, nicht gerade ein Schnäppchen.

