Der britische Schauspieler Hugh Grant (58) war immer der ewige Junggeselle. Das hat sich aber mittlerweile geändert! Die schwedische Journalistin Anna Eberstein (35) zähmte den "Notting Hill"-Akteur und das Paar heiratete im Mai 2018. Neben den zwei Kindern mit Ex-Freundin Tinglan Hong hat er jetzt drei weitere mit seiner Ehefrau. Insgesamt fünf Kleinkinder halten den endlich sesshaften Hollywood-Star jetzt ganz schön auf Trab – ob da ein Kind besondere Schauspielqualitäten mitbringt?

Auf der Pressekonferenz seiner neuen BBC-Serie "A Very English Scandal" sprach der fünffache Vater auch über das Schauspieltalent seiner Kinder – mit einem überraschenden Ergebnis: "Ich habe sie in ihren Schultheateraufführungen gesehen und sie sind völlig talentfrei", urteilte er laut Daily Mail mit einem Augenzwinkern. Er glaubt nicht an einen Hollywood-Werdegang seiner Sprösslinge.

Seine Kinder seien auch ein Grund, warum auch Hugh selbst mittlerweile weniger an Filmsets zu sehen ist. "Ich habe immer gesagt, ich würde ein Projekt schreiben und als Regisseur betreuen, aber Teil meines Problems ist, dass ich keine Zeit dafür habe." Stattdessen verabredet er sich privat mit seiner Kollegin Penelope Cruz (44) und ihren Kindern zu sogenannten "Play Dates". Der "Ein Chef zum Verlieben"-Darsteller bereut es scheinbar nicht, seine Kleinen zu bevorzugen und die Arbeit hinten anzustellen.

