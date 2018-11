Jenny Elvers (46) möchte sich ihr altes Leben Stück für Stück zurückerobern. 2013 begab sie sich nach einem betrunkenen TV-Auftritt in eine Entzugsklinik, um gegen ihre Alkoholsucht zu kämpfen. Seitdem ist die Schauspielerin trocken und versucht auch beruflich wieder Fuß zu fassen. Erst kürzlich wurde sie für eine Fashion-Show in Hamburg als Model gebucht. Ihren Neuanfang besiegelte sie nun auch mit einer optischen Veränderung: Sie trägt ihr blondes Haar jetzt wesentlich dunkler.

Auf ihrem Instagram-Account postete Jenny am vergangenen Freitag ein Foto, auf dem sie ihre neue Frisur präsentiert. Für die Verleihung der Scope Awards in Berlin hatte sich die 46-Jährige mächtig in Schale geworfen. Mit roten Lippen und einem farblich passenden Spitzenkleid schaute sie verführerisch in die Kamera. Dabei umschmeichelten die leicht gewellten Haare ihr Gesicht. Jahrelang trug sie ihre Mähne in einem hellen Blond. Doch nun erstrahlt sie in einem deutlich dunkleren Ton. Beim Anblick der Fotos steht jedenfalls fest: Jenny fühlt sich mit dem neuen Hairstyle pudelwohl.

Auch die Fans der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin waren begeistert und überhäuften sie mit Komplimenten. "Super Look" oder "Du siehst super aus! Und diese Haare – einfach wow", lobten die User. Wie gefällt euch Jennys neue Frisur? Stimmt ab!

Becher Jenny Elvers bei einem Event in Hamburg

WENN.com Jenny Elvers bei der Tribute to Bambi Gala in Berlin

Instagram / jenny_elvers Jenny Elvers, Model und Schauspielerin

