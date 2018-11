Eine Trennung ist immer schwer, aber Geld macht die Sache keineswegs leichter. So zanken sich Hotelerbin Paris Hilton (37) und Schauspieler Chris Zylka (33) nun auch noch um den Verlobungsring. Zwei Millionen Dollar lässt man halt nicht einfach am Finger der Ex, vor allem dann nicht, wenn diese keine Not leidet und den Liebespakt selbst aufgekündigt hat. Wohl noch entscheidender für Chris ist aber die Frage: Was steht bei ihm nach der Trennung auf dem Plan?

"Chris' einzige Priorität während seiner Zeit mit Paris war … Paris", bringt es ein Insider aus dem Umfeld des Schauspielers bei TMZ auf den Punkt. Der "Leftovers"-Star habe seine Schauspielkarriere während der Beziehung komplett hinten angestellt. Gefilmt worden sei im Grunde gar nicht. Nun also, so der Informant, müsse Chris das Ruder herumreißen. Tatsächlich gebe es auch Angebote für den einen oder anderen Schauspielauftritt, was Chris nun intensiv verfolge.

Das Drama "The Death and Life of John F. Donovan", in dem Chris an der Seite von Kit Harington (31), Natalie Portman (37) und Susan Sarandon (72) zu sehen ist, kommt demnächst in die Kinos. Der Streifen war schon vor den Liebeswirren mit Paris abgedreht und im September beim Filmfestival in Toronto vorgestellt worden. Wenn Chris zu viel Zeit haben sollte, so der Insider, könne er diese ja für die Promotion des Filmes nutzen.

Getty Images Paris Hilton und Chris Zylka im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Chris Zylka, US-Schauspieler und Ex-Verlobter von Paris Hilton

Anzeige

Getty Images Hotelerbin Paris Hilton und Schauspieler Chris Zylka

Anzeige

Glaubt ihr, Chris startet nach der Trennung so richtig durch? Ja, ganz sicher. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de