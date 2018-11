Tim Mälzer (47) ist für seine derben Sprüche bekannt! Wenn der TV-Koch bei Kitchen Impossible mal wieder unter Stress steht, wird der Ton auch durchaus mal etwas rauer. Es wird geflucht, gemotzt und geschimpft. Und manchmal trifft es dann eben auch einen seiner Kollegen. So auch jetzt: Bei einem Fernseh-Auftritt zog Tim nun ziemlich mies über die beiden Köche Steffen Henssler (46) und Frank Rosin (52) her.

Am Samstagabend war Tim bei "Das Duell um die Welt" zu Gast und musste sich einer ziemlich brenzligen Situation stellen. Er sollte ein Gericht durch einen Parcours balancieren, während um ihn herum immer wieder kleine Sprengkörper hochgingen. Klar, dass der 47-Jährige da unter Strom stand! Aber statt sich bei den Show-Gastgebern Joko Winterscheidt (39) und Klaas Heufer-Umlauf (35) zu beschweren, holte er mit einem fiesen Seitenhieb gegen seine Kollegen aus. "Ich muss morgen wieder am Herd stehen. Fragt doch das nächste Mal irgend so einen arbeitslosen Kerl, so Henssler, Rosin oder sonstige Leute. Die machen eh jeden Scheiß", wetterte er, während er sich durch die Explosionen kämpfte.

Ob Frank und Steffen ihm diese Frotzelei wohl übel nehmen? Zumindest bei Letzterem ist das eher unwahrscheinlich. Als er und Tim sich kürzlich bei Grill den Profi ein hartes Duell lieferten, begegneten sich die beiden auf Augenhöhe – auch in Sachen Sticheleien. Denn der Hamburger ist selbst nicht auf den Mund gefallen und drückt seinen Konkurrenten im Eifer des Gefechts ebenfalls gerne mal den einen oder anderen Spruch.

Becher/WENN.com Tim Mälzer beim einjährigen Jubiläum seines Restaurants in Hamburg

Sascha Steinbach / Freier Fotograf / Getty Images Frank Rosin in einer TV-Show

MG RTL D / Frank W. Hempel Steffen Henssler und Tim Mälzer bei "Grill den Profi"

