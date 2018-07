Nicht nur einer, sondern gleich zwei Giganten verabschieden Grill den Profi aus der TV-Landschaft! Der Küchenwettstreit geht im Spätsommer zum letzten Mal mit einem dreiteiligen Special an den Start. Überraschenderweise wird für eine Folge auch Steffen Henssler (45) zurück an den Herd kehren – eigentlich hatte er 2017 nach vier Jahren den Kochlöffel an den Nagel gehängt. Und nun wurde auch bekannt, dass er gegen einen berühmten Rivalen antreten wird.

Tim Mälzer (47) soll sich mit Steffen in der Show-Küche messen. Das machte VOX auf der Sendungsseite bei Instagram öffentlich und auch die beiden Profis teilten ein gemeinsames Pic auf ihren Accounts. Wie ihr Duell ablaufen wird, bleibt bisher geheim, aber für Steffen soll es eine ziemliche Überraschung gewesen sein, auf seinen Freund und Kollegen zu treffen. Als normaler Promi-Gast scheint Tim jedenfalls nicht mitzumachen.

Welche Promis überhaupt mit Steffen und den beiden anderen Profis Roland Trettl (47) und Ali Güngörmüs (41) konkurrieren, hat VOX noch nicht verkündet. Dauergast und Henssler-Buddy Detlef Steves (49) hat allerdings schon via Facebook abgesagt: "Leider kann ich nicht bei der Aufzeichnung am 20sten mit Steffen bei 'Grill den Profi' dabei sein! Drehe mit Panagiota für 'Detlef und Panagiota spielen verrückt'! Allen vor Ort wünsche ich viel Spaß!"

MG RTL D / Frank W. Hempel Steffen Henssler, Tim Mälzer und Ruth Moschner bei "Grill den Profi"

Anzeige

MG RTL D / Frank W. Hempel Steffen Henssler und Tim Mälzer bei "Grill den Profi"

Anzeige

Instagram / steffen_henssler Steffen Henssler und Detlef Steves bei "Grill den Henssler"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de