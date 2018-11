Die Ehe steht ihnen sooo gut! Mitte Oktober gaben sich Prinzessin Eugenie (28) und ihr Gatte Jack Brooksbank (32) in einer romantischen Zeremonie auf Schloss Windsor das Jawort. Nach der Hochzeit zogen sich die Frischvermählten aus der Öffentlichkeit zurück und genossen ihr Liebesglück – bis jetzt. Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung hatten Eugenie und Jack ihren ersten offiziellen Auftritt als Eheleute und strahlten dabei um die Wette!

Den Rahmen für ihr Debüt als verheiratetes Paar hätten die beiden nicht besser wählen können: Sie unterstützen Eugenies Mutter Sarah Ferguson (59), die diese Woche dazu einlud, Geld für die Kampagne "Street Child's Count Me" zu spenden. Die Organisation setzt sich für sozialschwache Kinder ein und will ihnen Bildung ermöglichen. Bei der Charity-Veranstaltung entstand auch ein Foto der Turteltauben, das die britische Zeitschrift Hello! veröffentlicht hat: Jack trägt auf dem Bild einen klassischen schwarzen Anzug mit Fliege – Eugenie präsentiert sich in einem eleganten Abendkleid in Dunkelbau mit einem raffinierten Halsausschnitt. Was auf dem Pic außerdem auffällt: Beide grinsen glücklich in die Kamera und haben ein Leuchten in den Augen.

Vor diesem Event hatte Prinzessin Eugenie bereits einen Solo-Auftritt nach ihrer Hochzeit absolviert. Anfang November besuchte sie eine Benefiz-Gala in London, zu der auch Hollywood-Größen wie Eva Longoria (43) und Mode-Designerin Victoria Beckham (44) eingeladen waren. Zu dem Anlass hatte sich die 28-Jährige etwas cooler angezogen: Sie war in ein schwarzes Mini-Kleid und stylische Ankle-Boots geschlüpft.

Getty Images Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank bei ihrer Hochzeit

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit

Splash News Prinzessin Eugenie nach einer Gala in London 2018

