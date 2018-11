Hat sie der Curry-Duft gelockt? Der britische Komiker Russell Brand (43) und seine Ehefrau Laura Gallacher (31) scheuen normalerweise den öffentlichen Auftritt. Seit ihrer Hochzeit im Sommer 2017 leben sie zurückgezogen in einer Kleinstadt westlich von London. Erst vor wenigen Monaten wurde ihre zweite Tochter geboren. Das Preisverleihungs-Dinner der "British Curry Awards" in London hat sie jedoch locken können – dafür wagten sie sich auch erstmals gemeinsam auf den roten Teppich.

Strahlend und im dunklen Outfit erschienen die beiden vor den Fotografen. Laura trug einen glitzernd-schwarzen Overall, den sie mit einem ebenfalls schwarzen Satin-Jäckchen und einer schwarzen Clutch kombinierte. Passend dazu zeigte sich auch Russell an ihrer Seite im tiefschwarzen Jackett, enger schwarzer Hose und mit einem langen, dunklen Schal. Zu seinem zurückgezogenen Familienleben hatte der Star laut britischer Daily Mail erst im vergangenen Jahr erklärt: "Es ist so außergewöhnlich, Ruhe und Frieden im Alltäglichen zu finden, zu heiraten, ein Kind zu bekommen. Ich fühle mich sehr entspannt, zwar überrascht, aber dennoch entspannt."

Komiker und Schauspieler Russell Brand war in erster Ehe mit der US-Sängerin Katy Perry (34) verheiratet, doch nach 14 Monaten war schon wieder Schluss. Seine Frau Laura betreibt ihre eigene Fashion-Marke, arbeitete früher aber in der Gastronomie – hat also durchaus eine Beziehung zum Duft englischer Currys.

WENN.com Russell Brand und Laura Gallacher in LA 2018

Anzeige

WENN.com Komiker Russell Brand und Bloggerin Laura Gallacher

Anzeige

Jason Merrit / Getty Images Schauspieler Russell Brand und Sängerin Katy Perry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de