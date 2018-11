Keine Spur von den Strapazen der vergangenen Tage! Nach einem eigentlich sehr erholsamen Urlaub mit Sohnemann Ludwig saß Cathy Hummels (30) unfreiwillig in Dubai fest. Der Grund: Gegen Ende ihres Trips wurde nicht nur ihr Sprössling krank, auch Cathy selbst musste mehrere Tage lang das Bett hüten. Dadurch verzögerte sich letztendlich auch ihre Heimreise. Mittlerweile liegen diese schlimmen Tage aber hinter der Designerin: Sie ist wieder zurück zu Hause und zeigte sich bei einem Event strahlend schön wie immer!

Am Dienstagabend besuchte Cathy das Christmas Dinner von ghd in Hamburg und legte einen besonders glamourösen Auftritt hin. Mit einem breiten Lächeln und perfekt gestylt stand die 30-Jährige vor den Fotografen und schien das Event in vollen Zügen zu genießen. Auf Instagram teilte die Fashionista selbst zwei Schnappschüsse der Veranstaltung und erklärte dazu: "Keine Sorge, das waren zwei Stunden Arbeit, aber nach Krankheit und so viel Shit habe ich mich gestern so wohlgefühlt."

Auch dem kleinen Ludwig soll es wieder besser gehen. Für Cathy und ihren Liebsten Mats Hummels (29) bedeutet das: Endlich wieder durchatmen! Die Anstrengungen der letzten Woche versuchte sich Cathy derweil nicht anmerken zu lassen. Ihr Geheimrezept gegen Stress: "Ich versuche, immer zu lächeln, selbst wenn ich total müde bin. Aber was hilft es? Als Mama muss man immer stark sein, stärker sein, am stärksten sein", erklärte sie vor wenigen Tagen im Netz.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Urlaub

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels bei der Launch-Party von Thomas Sabo, Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de