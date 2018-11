Das hat Cathy Hummels (30) wohl ziemlich aus der Bahn geworfen. Die Frau von Fußballstar Mats Hummels (29) verbrachte zuletzt ein paar schön sonnige Tage in Dubai. Mit dabei war auch ihr gemeinsamer Sohn Ludwig, mit dem die Influencerin die Zeit in der Wüstenmetropole in vollen Zügen genoss. Jetzt sollte es eigentlich wieder zurück nach München gehen, doch der fast Einjährige wurde krank. Nun gab Cathy ein erstes Gesundheitsupdate.

Die Unternehmerin wandte sich mit einem Instagram-Post an ihre Follower und verkündete ganz optimistisch: "Er wird bestimmt bald wieder ganz gesund sein." Ob die 30-Jährige ihre Reise in die Heimat mit ihrem erkrankten Sohn fortsetzen konnte, offenbarte sie in dem Social-Media-Beitrag allerdings nicht. Dafür freute sie sich über eine kleine Aufmerksamkeit, die sie und ihr leidender Sprössling erhalten hatten: "Nach ein paar sehr turbulenten Tagen, haben wir heute Rosen bekommen. Danke!"

So aufwühlend die letzten Tage auch gewesen sein mochten, so entspannt hatte die gemeinsame Reise doch eigentlich begonnen. Anfänglich hatte sich Cathy bei bester Laune im Bikini fotografiert und beim Teilen dieser Aufnahme allen Frauen Mut zugesprochen. Zudem schien auch Ludwig beim Spielen am Strand so viel Spaß gehabt zu haben, dass er seine Mami links liegen ließ.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels Rosen-Post

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy und Ludwig Hummels am Strand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de