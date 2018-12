Aktuell zeigt sich Sängerin Selena Gomez (26) als eine starke Frau – doch wie sie nun verriet, hat sie mit starken Selbstzweifeln zu kämpfen. 2018 war bisher wirklich kein leichtes Jahr für Selena. Nach einem Zusammenbruch, Hate-Kommentaren und den turbulenten Hochzeits-News über Exfreund Justin Bieber (24) meldet sich die Musikerin jetzt im Rahmen einer neuen Werbekampagne zurück. Dabei gesteht sie im Interview: Sie fühlt sich oft unsicher und unwohl in ihrem Körper.

Mit ihrer aktuellen Sportswear-Kollektion möchte sie vor allem ihren weiblichen Anhängern ein gutes und selbstbewusstes Gefühl geben – eben ein Gefühl, dass sie in der Vergangenheit öfter nicht hatte. Dazu sagt Selena in der amerikanischen Onlineausgabe der Elle: "Ich bin manchmal echt unsicher. Ich bin durch Höhen und Tiefen gegangen, aber grundsätzlich möchte ich, dass die Leute sich in dem, was sie tragen, wohlfühlen." Der einstige Disney-Star denkt, dass es für junge Mädchen sehr wichtig sei, seine Stärken, die Identität und die Seele zu kennen – und somit selber in sich ruhen zu können.

Social Media, so die Schauspielerin, sei wahrscheinlich auch ein Grund, warum junge Mädchen sich zu schnell verunsichern lassen. Die "Wolves"-Interpretin weiß, wovon sie spricht: Selena wurde in der Vergangenheit selbst Opfer schlimmer Beschimpfungen und Hate-Kommentare im Netz. So musste sie sich schon 2015 mit Anfeindungen gegen ihren Körper auseinandersetzen, in denen ihr vorgeworfen wurde, sie sei nicht dünn genug.

ActionPress / United Archives GmbH Selena Gomez in Los Angeles

Anzeige

Splash News Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Media-Mode / Splash News Selena Gomez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de