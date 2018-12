Erinnert Sylvies Dessous Models zu stark an Germany's next Topmodel? Vor wenigen Tagen flimmerte bereits die zweite Folge von Sylvie Meis' (40) Casting-Show über die Mattscheiben. In ihrem ersten eigenen Format sucht die Moderatorin mit niederländischen Wurzeln nach einem Gesicht für ihre eigene Unterwäschekollektion. Auch die ehemalige GNTM-Kandidatin Betty Taube-Günter (24) ließ sich das TV-Spektakel am Mittwochabend nicht entgehen. Im Promiflash-Interview verriet sie, warum sich Sylvies und Heidis (45) Sendungen ihrer Meinung nach sehr ähnlich sind.

"Es gibt schon sehr viele Parallelen zu 'Germany's next Topmodel', finde ich", stellte die 24-Jährige im Interview mit Promiflash klar. Dabei weiß der hübsche Lockenkopf zu gut, wovon er redet – immerhin bewarb sich Betty gleich zweimal bei der Show, um Model-Mama Heidi von sich zu überzeugen. "Das große Umstyling, sie kriegen die Haare geschnitten, alle fangen an zu weinen – also das kennt man ja eigentlich schon", plauderte sie weiter aus.

Das Zuschauen habe der Brandenburgerin trotzdem Spaß gemacht. "Ich find's cool", lautete ihr Urteil. Teilnehmen wollen würde sie höchstwahrscheinlich dennoch nicht, wenn sie die Wahl hätte. "Ich glaube, ich würde generell nicht noch einmal bei einer Castingshow mitmachen", verriet sie.

