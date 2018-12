Das ging anscheinend schnell bei Diane Kruger (42)! Die deutsche Hollywood-Schauspielerin und ihr Partner Norman Reedus (49) wurden Anfang November zum ersten Mal Eltern, aber vom Mama-Speck ist kurz nach der Geburt bei der "Troja"-Darstellerin nicht mehr viel zu sehen. Am Freitag wurde Diane in Topform auf den Straßen von New York gesichtet und dann auch prompt von Paparazzi abgelichtet!

Die blonde Beauty spazierte in einer schwarzen Daunenjacke, mit Mütze und riesiger Sonnenbrille durch die winterliche US-Ostküstenmetropole. Ein Fotograf erwischte sie beim Gang zur Passbehörde und die Aufnahmen der 42-Jährigen sind durchaus bemerkenswert: In ihrem luftigen Kleid unter dem dicken Mantel macht Diane eine tolle Figur. Außerdem kommen ihre schlanken Beine in diesem Look besonders gut zur Geltung.

Ihre Fans dürfen hingegen weiter auf Neuigkeiten über ihr Baby warten. Der Lebensgefährte des Models könnte jedoch einen ersten Hinweis zum Geschlecht des Wonneproppens gegeben haben. Ein Netz-Post des The Walking Dead-Stars ließ seine Follower spekulieren, dass das Paar eine Tochter bekommen hat.

Robert O'neil / SplashNews.com Diane Kruger, Schauspielerin

Robert O'neil / SplashNews.com Diane Kruger verlässt US-Behörde

Getty Images Schauspieler Norman Reedus und Diane Kruger 2015 in Toronto

