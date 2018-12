Iris Klein (51) ging vor Kurzem mit einer emotionalen Beichte an die Öffentlichkeit. Die Strahlefrau litt bis vor Kurzem an einem Burn-out! Bevor sie mit ihrem Mann Peter Klein vom kalten Deutschland auf die Sonneninsel Mallorca ausgewandert ist, war sie mit den Nerven am Ende. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin konnte sich nicht aufrappeln, hat tagelang geweint und soziale Kontakte vermieden. Ihre Aussage sorgte für Wirbel – und Iris bekam nicht nur positives Feedback. Und das macht ihre Tochter Jennifer Frankhauser (26) jetzt richtig wütend!

Auf Instagram macht die Schlagersängerin ihrem Unmut über die Hater-Kommentare zu Iris' Outing Luft. "Oh, wie üblich, diese Gesellschaft! Die Menschen werden für Krankheiten und Äußerungen gemobbt – und wenn sie sich dann umbringen, weil sie sich diese hirnlosen, dummfrechen Kommentare zu Herzen nehmen, heißt es schön scheinheilig: 'Oh, die Arme. Sie war so eine liebe Person'. Ekelhaft", schreibt die Neu-Brünette. Für diesen Einsatz im Kampf gegen fiese Kritiker bekommt Jenny viel Support. Unter anderem markiert ihr ehemaliger Dschungelkollege David Friedrich (29) ihr Statement mit "Gefällt mir".

So viel Einsatz von der eigenen Tochter wird Iris bestimmt erfreuen. Noch viel glücklicher wäre die TV-Bekanntheit aber, wenn sich Jenny mit ihrer Halbschwester Daniela Katzenberger (32) vertragen würde. Die Geschwister haben sich nach etlichen Streitereien zwar ausgesprochen, aber seit knapp eineinhalb Jahren herrscht Funkstille.

Cinamon Red/WENN.com Jennifer Frankhauser und Iris Klein

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, TV-Bekanntheit

Patrick Hoffmann/WENN.com Jennifer Frankhauser und Daniela Katzenberger 2015

