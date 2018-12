Das Fest der Liebe steht an – doch Brad Pitt (54) kann sich noch nicht auf die Weihnachtstage freuen. Dabei hieß es bis vor Kurzem noch, der Schauspieler und Angelina Jolie (43) könnten ihren Sorgerechtsstreit vor den Feiertagen beigelegt haben. Doch nun scheint wieder unklar, ob Brad die besinnliche Zeit gemeinsam mit seinen sechs Kindern verbringen darf: Ein für Dezember angesetzter Gerichtstermin, in dem es um das Sorgerecht gehen sollte, wurde für den Familienvater ungünstig verschoben.

Im schmutzigen Rosenkrieg mit seiner Ex um die gemeinsamen Kinder Maddox (17), Pax (15), Zahara (13), Shiloh (12) sowie die Zwillinge Vivienne (10) und Knox (10) sollte es jetzt im Dezember endlich eine Einigung beim Sorgerecht geben. Doch wie ein Insider dem US-Magazin OK! berichtete, wurde diese Verhandlung durch Angelinas Anwalt verlegt – auf die Zeit nach Weihnachten. Der absolute Horror für den 54-Jährigen: "Brad ist jetzt total gestresst, weil er Angst hat, dass seine Ex ihre Pläne ändert und er dann wieder alleine dasteht."

Diese Befürchtung scheint sich nunmehr zu bewahrheiten: Die Menschenrechtsaktivistin soll geplant haben, mit den Kids über die Festtage nach Frankreich zu fliegen – Tausende Kilometer von Brad entfernt. In seinem eigens errichteten Freizeitpark in Los Angeles wird der Hollywood-Darsteller dieses Weihnachten wohl kein fröhliches Kindergeschrei hören.

Splash News Angelina Jolie, Brad Pitt und ihre Kinder in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

Anzeige

Splash News.com Angelina Jolie mit ihren Kindern Maddox, Pax, Knox, Vivienne, Zahara und Shiloh

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de