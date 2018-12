Weihnachten ist das Fest der Liebe! Das weiß auch Sophia Vegas (31). Für die diesjährige Promi Big Brother-Teilnehmerin bekommt die Festivität nun eine ganz besondere Bedeutung. Die kurvige Blondine und ihr Partner Daniel Charlier erwarten im kommenden Jahr ihr erstes gemeinsames Kind. Die Ankunft ihrer Tochter können die zwei wohl kaum abwarten. Zuvor verbringen Sophia und Daniel jedoch ein letztes Mal die Feiertage zu zweit.

Auf ihrer Instagram-Seite teilte die 31-Jährige nun eine Aufnahme von sich und Dan vor einem geschmückten Christbaum und verkündete, dass ihre Pläne für die Heilige Nacht schon feststehen. "Ich liebe Weihnachten und ich freue mich, dieses Jahr das Fest der Liebe mit dem Vater meiner zukünftigen Tochter und all der Liebe zu zelebrieren, die ich jeden Tag aufs Neue zu spüren bekomme", verriet die Bald-Mama in der Bildunterschrift ihres Posts.

Aktuell befindet sich Sophia aber nicht in ihrer Wahlheimat Kalifornien, sondern in New York. Diesen Städtetrip will sie aber sowohl zur Erholung als auch zur Inspiration nutzen. "Natürlich wurde auch bei uns schon der Weihnachtsbaum geschmückt. Die letzten Dekorationen werden nun in New York entdeckt", erklärte der Reality-TV-Star.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Freund Dan Charlier

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im sechsten Monat

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas in New York

