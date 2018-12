Ein Superheld zu sein, ist kein Kinderspiel – und einen zu spielen offenbar auch nicht! Trotz seines knallharten Trainings stellte die Rolle als Aquaman Jason Momoa (39) vor so manche Herausforderung. Vor allem die eng anliegenden Kostüme machten dem Hauptdarsteller den Alltag am Set etwas schwer, wie er und seine Filmkollegin Amber Heard (32) am Dienstag bei einem Meet-and-Greet in London verraten haben: Wenn Jason mal auf die Toilette musste, konnte das etwas dauern!

Über die täglichen Tücken ihrer fantasievollen Film-Outfits unterhielten sich die beiden Stars mit Entertainment Weekly. Jason sagte über seinen gepanzerten Ganzkörperanzug: "Es sieht so aus, als wäre es einfach darin zu pinkeln. Aber das ist es wirklich nicht!" Das intime Thema führte der Hollywood-Hottie noch weiter aus – bei einem "großen Geschäft" sei ein Aquaman-Toilettenbesuch wohl besonders anstrengend: "Es ist eine riesige Herausforderung, wenn du 'Poopsies' hast! Du musst wirklich gut darin sein, es halten zu können."

Damit die schuppige Fischhaut der "Aquaman"-Anzüge noch markanter aussieht, wurden sie vakuumversiegelt und saßen dann am Körper wie angegossen: “Sie müssen sich darin bewegen, sie müssen darin atmen, sie müssen darin leben”, erklärte Mera-Darstellerin Amber. "Aquaman" läuft ab dem 20. Dezember 2018 im Kino.

Getty Images Jason Momoa und Amber Heard bei der "Aquaman"-Diskussionsrunde auf der Comic-Con, 2018

Warner Bros / Landmark Media Press and Picture / Action Press Jason Momoa im neuen "Aquaman"-Film, 2018

Landmark Media Press and Picture / Action Press Amber Heard in der Rolle als Mera im neuen Film "Aquaman", 2018

