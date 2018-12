Das hatte sich Mariah Carey (48) sicher anders vorgestellt! Im Jahr 1994 landete die Sängerin mit “All I Want For Christmas Is You” einen weltweiten Nummer-eins-Hit. Auch ihre Zwillinge Monroe (7) und Moroccan (7) sind offenbar begeistert von dem weihnachtlichen Dauer-Ohrwurm und singen ihn in einem niedlichen Clip gemeinsam mit ihrer Mutter im Auto. Genau dieses Ständchen sorgte jetzt aber für heftige Kritik im Netz: Die Twins sind in dem Video nicht angeschnallt!

Die süße Gesangseinlage ihrer Zwillinge teilte die stolze Mama auf Instagram. Unter dem Video des Trios fanden sich neben unzähligen Komplimenten allerdings auch kritische User-Kommentare. Denn einigen war sofort aufgefallen: “Keine Sicherheitsgurte!” Der Appell an Mariah war anschließend so gut wie einstimmig – Sicherheit geht vor! “Deine Kinder sind zauberhaft – danke, dass du das geteilt hast. Aber bitte, bitte, bitte: Schnalle sie sicher an, mit Sitzerhöhung und Sicherheitsgurten”, forderte eine Userin. Ein Follower versuchte es mit einer Anspielung an den Hit der Interpretin: “Alles, was ich zu Weihnachten will, ist, diese Kinder mit Sicherheitsgurten zu sehen.”

Nicht nur die Fans des Bühnenstars schauen offenbar ganz genau hin – auch den Fans einiger deutscher Promis entgeht nichts. Im Mai dieses Jahres hatte die damals noch schwangere Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Jenefer Riili einen Shitstorm kassiert, als sie unangeschnallt im Auto gefahren war. Auch Ex-Love Island-Beauty Elena Miras (26) sorgte für Ärger, als sie schwanger und ohne Gurt im Pkw unterwegs gewesen war.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Kindern Monroe und Moroccan

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de