Verliebt, verlobt, verheiratet und jetzt auch noch gemeinsamer Nachwuchs? In Sachen Liebe und Partnerschaft schreiten Bauer Gerald und seine Anna mit einem ordentlichen Tempo voran. In der Kult-Kuppelshow Bauer sucht Frau lernten sich der Farmer aus dem fernen Namibia und die gebürtige Polin kennen – und lieben. 2018 läuteten bei dem TV-Traumpaar gleich zweimal die Hochzeitsglocken: zunächst in Polen und schließlich in Namibia. Im Interview mit Promiflash verraten die Eheleute, ob jetzt auch Kinder im Gespräch sind.

"Erstmal sind jetzt wir beide an der Reihe", stellt der Frauenschwarm klar. "Wir wollen uns Zeit lassen damit, wollen noch gemeinsam Sachen unternehmen und einiges zusammen erleben", heißt es in seiner Erklärung gegenüber Promiflash. Seiner Meinung nach hätten die beiden ziemlich schnell geheiratet und noch gar nicht genügend Zeit zu zweit genießen können – das soll sich jetzt aber ändern. Das Kinderkriegen habe deshalb keine Eile. "Wir wollen auf jeden Fall Kinder, nur noch nicht jetzt", plauderte Gerald weiter aus.

Am Montagabend, den 10.12.2018, werden die beiden derweil alle "Bauer sucht Frau"-Fans auf die heimischen Sofas und vor den Bildschirm ziehen: Die Traumhochzeit von Anna und Gerald kommt nämlich ins Fernsehen! Um 20:15 Uhr können die Zuschauer nicht nur die romantische Zeremonie der Turteltauben miterleben, sondern auch einen Einblick in ihr gemeinsames Leben in Afrika erhaschen.

MG RTL D / flashed by micky Gerald und Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Traumpaar aus Namibia

MG RTL D / flashed by micky Bauer Gerald und seine Anna bei ihrer Hochzeit in Polen

MG RTL D Die "Bauer sucht Frau"-Stars Anna und Gerald in Danzig, Polen

