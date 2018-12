Kendra Wilkinson (33) hat es im Moment wirklich nicht leicht: Erst ging die Ehe mit Profi-Footballer Hank Baskett (36) in die Brüche und sie zog aus dem gemeinsamen Haus aus. Dann musste die 33-Jährige mitten in ihrem Liebeskummer den Tod ihrer geliebten Hündin Martini verkraften. Jetzt kämpft sie sich als Single-Mom durch den schweren Alltag, scheint es aber zu genießen: Kendra datet sich einfach selbst!

Auf Instagram veröffentlichte sie jetzt ein total natürliches Selfie. "In letzter Zeit date ich mich selbst. Ich lerne mich selbst kennen und verliebe mich sogar", beschreibt Kendra ihre momentane Gefühlslage und erklärt: "Liebe und Glück gibt es tatsächlich, ohne dass man auf etwas oder jemanden warten muss, der sie einem bringt. Hat mich einiges an Geduld, Einfühlungsvermögen und Disziplin gekostet." Natürlich gibt es Tage, an denen es nicht so läuft. "Nun, mit Ausnahme des Vollhonks, der mich neulich von der Straße abgedrängt hat," fügt sie mit einem Smiley hinzu.

Nach neun Ehejahren muss sie nun lernen, als Single klarzukommen. Während andere Frauen gleich einen neuen Partner suchen, scheint es, als wolle Kendra sich voll und ganz auf sich selbst und ihre Kids Hank und Alijah konzentrieren.

Isaac Brekken / Getty Images Kendra Wilkinson und Hank Baskett im Juni 2017

Instagram / kendrawilkinson Kendra Wilkinson mit ihrem Sohn

Getty Images Kendra Wilkinson mit ihren Kindern

