Es war ein Finale der großen Emotionen! Die aktuelle Staffel Bauer sucht Frau ging am Montag mit einem turbulenten Abschlussfest zu Ende. Während einige Kandidaten bereits während der Hofwoche ihr Glück fanden, buhlten andere auf der Feier noch um die Damen ihrer Kollegen. Die jungen Pärchen freuen sich nun auf eine aufregende gemeinsame Zukunft. Aber wer kam bei den Fans eigentlich am besten an?

Bauer Stephan und seine Steffi waren wohl das Traumpaar der Staffel. Bereits von Beginn an wirkten die zwei wie verliebte Teenager. Der Landwirt plant sogar bereits Kinder mit der Friseurin und auch die Blondine möchte schnellstmöglich zu ihrem Liebsten nach Bayern ziehen.

Andreas aus Kanada brauchte drei Anläufe, bis er die richtige Dame auf seiner Farm zu Besuch hatte. Dafür traf ihn Amors Pfeil am Ende gleich doppelt so heftig. Im Finale erklärte der gebürtige Schweizer, dass er noch nie solche Gefühle für eine Frau empfunden hätte wie für Inge.

Jörn aus Namibia und seiner Oliwia haben schon jetzt große Pläne. Die Polin lebt bereits einen Großteil ihrer Zeit bei dem Farmer in Afrika. Zudem haben sie sich schon verlobt.

Bei Bernhard und Lena war das Liebeschaos groß. Die Bürokauffrau bewarb sich für den Schweinehalter, kassierte allerdings einen Korb und versuchte es dann mit Schafhüter Dirk. Doch letztendlich kam sie doch ihrem Bernhard wieder näher – und führt inzwischen eine glückliche Beziehung mit ihm.

Auch bei Guy und Kathrin herrschte zunächst große Verwirrung: Die Kurzhaarträgerin wurde beim Scheunenfest von einem anderen Bauern verschmäht, besuchte daraufhin Guy auf seinem Hof, zog aber schnell wieder die Reißleine. Erst ein klärendes Gespräch abseits der Kameras brachte sie einander wieder näher. Nun will sie schon bald bei dem Luxemburger einziehen.

