Julian Evangelos (26) und Stephanie Schmitz (24) stehen hinter ihrer Ex-Sommerhaus der Stars-Kollegin Daniela Büchner (40). Die Blondine wurde wochenlang als heiße Kandidatin auf das Dschungelcamp 2019 gehandelt. Der überraschende Tod ihres Mannes Jens (✝49) scheint die Pläne der Blondine aber durchkreuzt zu haben – vor wenigen Tagen gab sie bekannt, sich den Ekelprüfungen erst 2020 stellen zu wollen. Eine Entscheidung, die Julian und Stephie absolut verstehen können.

Bereits kurz nach Jens' Tod waren kritische Stimmen laut geworden, die ordentlich gegen einen möglichen Busch-Einzug von Daniela gewettert hatten. Zahlreiche User hatten der Fünffach-Mutter sogar unterstellt, das Ableben ihres Mannes ausnutzen zu wollen, um so im Gespräch zu bleiben. Ex-Love Island-Kandidatin Stephie kann das so gar nicht nachvollziehen. "Meiner Meinung nach hat es, dass sie nicht in den Dschungel geht, nichts mit Drama ausnutzen zu tun. Die Dani hat Kinder, die sie versorgen muss und der Dschungel ist nun mal eine Möglichkeit, schnell an viel Geld zu kommen", erklärte sie mit der Zustimmung ihres Liebsten bei der SpreadCon by Spreadvertise im Interview mit Promiflash.

Dennoch könne die 24-Jährige verstehen, dass Danni ihre Dschungelteilnahme verschoben hat, um den bissigen Reaktionen der "typischen Hater" aus dem Weg zu gehen. Für die Witwe des Malle-Stars dürfte davon abgesehen aber aktuell auch nur eines wichtig sein: den großen Verlust zu verkraften.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Angela Finger-Erben, Daniela Büchner, Jens Büchner, Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

Anzeige

ActionPress Jens und Daniela Büchner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de