Bald ist es so weit bei Sophia Vegas (31)! Erst vor wenigen Monaten ließ die Ex von Bert Wollersheim (67) die große Baby-Bombe im Promi Big Brother-Container platzen: Sie und ihr neuer Freund Daniel Charlier erwarten ein gemeinsames Kind! Bis sie ihre Tochter zum ersten Mal in die Arme schließen können, müssen die Turteltauben sich auch nur noch wenige Wochen gedulden! Da der Geburtstermin nun immer näher rückt, beschäftigt Sophia sich allmählich mit ihrem After-Baby-Body.

Via Instagram postete das Busenwunder jetzt ein kleines Update: "Die Woche bin ich siebeneinhalb Monate schwanger", verriet die 31-Jährige darin. Der Countdown laufe jetzt und die Zeit, in der sie sich endlose Köstlichkeiten gönnt, neige sich langsam dem Ende zu. "Mein Schwangerschafts-After-Programm steht schon", berichtete Sophia weiter. Dazu postete die Beauty einen hübschen Schnappschuss ihres Babybauchs – wo man anfangs noch sehr genau hinsehen musste, um die Mini-Wölbung zu erkennen, zeichnet sich nun eine deutliche Rundung ab!

Sophias Töchterchen kann es anscheinend kaum noch erwarten, das Licht der Welt zu erblicken. "Ich denke, dass sich mein kleiner Sonnenschein zu einem richtigen Tanztalent entwickelt", schilderte die Bald-Mama am Ende des Beitrags. "Ganz speziell nach einem ausgiebigen Essen, oder sobald ich mich hinlege", erklärte sie weiter. Das sei für ihre Maus dann der Startschuss, sich von der einen Seite zur anderen zu rollen.

