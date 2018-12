Es war ein aufregendes und erfolgreiches Jahr für Bibi Claßen (25)! Mit ihrem YouTube-Kanal "Bibis Beauty Palace" begann vor sechs Jahren die Karriere der jungen Influencerin. Ihre Videos über Mode, Kosmetik und Lifestyle werden tagtäglich von mehreren Millionen Zuschauern angeklickt. Und auch in diesem Jahr gingen Bibis Webvideos durch die Decke: Beim YouTube-Jahresrückblick belegte Bibi bei den meistgesehenen Clips 2018 den ersten Platz – die Musikvideos nicht miteinberechnet.

Mit ihrem Video "Changes" kickte die 25-Jährige ihren Kollegen Julien Bam (30) laut Bild vom Thron des beliebtesten YouTube-Videos 2017 und landete unangefochten auf Platz eins. Sechseinhalb Millionen Menschen schauten sich in dem Clip die Bekanntgabe von Bibis Schwangerschaft an. Gemeinsam mit Ehemann Julian Claßen (25) bekam die hübsche Blondine vor rund zwei Monaten ihren ersten Nachwuchs, einen Jungen. Auf den dritten Platz der meistgesehenen Videos schaffte Bibi es mit einem Clip, in dem sie über ihre Schwangerschaft spricht. Auf Platz neun rangiert ein Beitrag, in dem die Influencerin Unterwäsche einkaufen geht.

Der Kanal der Neu-Mama gehört zu den meistabonnierten deutschsprachigen YouTube-Channels. Im März gelang es Bibi sogar die 5,5 Millionen-Follower-Marke zu knacken.

Patrick Hoffmann/WENN.com YouTube-Stars Bibi und Julian Claßen

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Baby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de