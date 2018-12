Die Beckhams haben ein richtig gutes Verhältnis zu ihren Kindern. Das Ex-Spice Girl und der Fußballstar haben zusammen drei Söhne, Brooklyn (19), Romeo (16) und Cruz (13), und Töchterchen Harper (7). Und alle verstehen sich scheinbar so gut, dass man viel gemeinsam unternimmt – sogar romantische Ausflüge. So nahm der älteste Beckham-Spross Brooklyn Mama und Papa jetzt mit auf ein Doppeldate mit seiner neuen Freundin Hana Cross.

David (43) und Victoria (44) wurden zusammen bei der Haig Club House Party in dem angesehenen Londoner Club "Laylow" gesehen. Im Schlepptau hatten sie ihren Sohn Brooklyn und Hana. Das Model soll den Beckham-Sohn schon seit einiger Zeit daten. Die beiden sind in den vergangenen Wochen schon auf einem Konzert der Band Mumford & Sons sowie beim gemütlichen Weihnachtsmarktbummel beobachtet worden. Nach dem gemeinsamen Clubbesuch teilten sich die drei Beckhams und das Model am frühen Morgen ein Taxi.

Erst im Frühjahr hatten sich Brooklyn und seine On-Off-Freundin Chloë Grace Moretz (21) getrennt. Mit der "Kick Ass"-Schauspielerin war Brooklyn zwei Jahre liiert. Wie findet ihr es, dass Victoria und David mit ihrem Sohnemann feiern gehen? Stimmt ab!

Splash News Victoria Beckham, Brooklyn Beckham und Hana Cross vor einem Club in London

WENN Hana Cross vor dem Laylow-Club in London

Splash News David Beckham vor einem Club in London

