Herzogin Meghan (37) undercover! Am Montagabend stellte die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama (54), ihre Autobiografie in London vor. Dabei besprach sie ihr Buch zusammen mit der nigerianischen Autorin Chimamanda Ngozi Adichie im Southbank Centre. Unter den 2700 Zuschauern war auch ein Mitglied der königlichen Familie: Die schwangere Meghan besuchte ganz heimlich das Event und traf sich danach backstage mit Michelle.

Nach der Buchvorstellung hätten sich die beiden zu "einem langen Gespräch" zusammengefunden, so ein Bekannter gegenüber der Zeitung Evening Standard. Sie hätten über die Unterstützung und das Empowerment von Frauen aller Kulturen weltweit gesprochen. Dazu gehörten Themen wie Bildung für Mädchen, aber auch Schwangerschaft und Kindererziehung. Michelle habe ihre Erfahrung mit Meghan geteilt. Laut dem Insider hätten die beiden eine starke Verbindung aufgebaut und würden in engem Kontakt bleiben.

Bisher wurden die zwei Powerfrauen noch nie zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Meghans Mann, Prinz Harry (34), und auch Prinz William und Herzogin Kate (36) hegen aber schon länger eine gute Beziehung zu den Obamas. So führte Harry im vergangenen Dezember für BBC das erste Interview mit dem Ex-Präsidenten nach Verlassen seines Amtes. Michelle hingegen sei eine große Unterstützerin der Invictus Games. Bei der Hochzeit des royalen Paares waren die Obamas allerdings nicht anwesend. Harry und Meghan hatten damals entschieden, keine Politiker einzuladen.

Splash News.com Herzogin Meghan von Susex, Oktober 2018

NurPhoto via ZUMA Press Michelle Obama bei einer Preisverleihung in Washington

Toby Melville - WPA Pool/Getty Images Barack Obama, Prinz William, Herzogin Kate und Michelle Obama im Buckingham Palace

