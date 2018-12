Sie kann Weihnachten gar nicht mehr abwarten: In diesem Jahr feiern Cathy (30) und Mats Hummels (29) das Fest der Liebe zum ersten Mal mit ihrem kleinen Sohnemann. Vor allem die Vollblutmami ist bei diesem Gedanken schon jetzt völlig aus dem Häuschen und kann es kaum erwarten, bald mit Ludwig die Geschenke auszupacken: In einem niedlichen Social-Media-Post offenbart Cathy nun, dass sie sich deshalb sogar selbst wieder wie ein Kind fühlt!

Für die 30-Jährige könnte schon morgen der Weihnachtsmann vor der Tür stehen. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Influencerin jetzt zwei coole Schnappschüsse von sich mit ihrer Community. In weihnachtlicher Montur grinst die Dirndl-Designerin ihren Fans auf der Plattform entgegen und schreibt: "Mein Santa-Mama-Look. Wenn man ein Kind hat, wird man selbst wieder zu einem." Ihre Follower können der Moderatorin da nur zustimmen.

Erst vor wenigen Wochen plauderte die Spielerfrau offen über ihren Alltag als Mama und teilte ihren Supportern mit, was sie sich für ihren Sohn in der Zukunft wünscht: "Dass er weltoffen wird und tolerant. Ein Mann, der selbstbewusst ist und immer weiß, was er will und wer er ist", schrieb Cathy in einem Beitrag auf der Foto-Plattform.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

