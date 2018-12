Schwingt Nadine Kleins (33) Ex etwa bald das Tanzbein? Auch im kommenden Jahr werden wieder einige mutige Stars ihr Glück in der Erfolgsshow Let's Dance versuchen! Dort müssen die Teilnehmer sich dann erneut unter den strengen Augen der Juroren Motsi Mabuse (37), Joachim Llambi (54) und Jorge Gonzalez (51) beweisen – dieses Mal sogar teilweise live auf Tour! Bisher wurden noch keine Kandidaten für 2019 bestätigt. Doch jetzt verriet Ex-Bachelorette-Kandidat Alexander Hindersmann (30), dass er total Lust drauf hätte!

Das offenbarte der gebürtige Gammelbyer nun in seiner Instagram-Story. Ein neugieriger Fan wollte von Alex wissen, ob er bei "Let's Dance" mitmachen würde, was der Hottie sofort mit einem eindeutigen "Ja, sofort!" beantwortete. Die Idee scheint ihm ziemlich gut zu gefallen – um RTL auch gleich einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl zu geben, verlinkte der 30-Jährige den verantwortlichen Sender für die Tanzshow unter dem Beitrag und setzte einen begeisterten Smiley daneben.

Damit wäre er zumindest nicht das erste bekannte Kuppelshow-Gesicht, das an dem Format teilnehmen würde: Auch Ex-Rosenkavalierin Jessica Paszka (28) war in der diesjährigen Staffel mit von der Partie – doch weit schafften sie und ihr Tanzpartner Robert Beitsch (27) es nicht: sie schieden bereits in der zweiten Folge aus. Würdet ihr Alex gerne bei "Let's Dance" sehen? Stimm ab!

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, November 2018

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Alexander Hindersmann beim 23. RTL-Spendenmarathon in Köln

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de