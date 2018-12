So private Einblicke aus Herzogin Meghans (37) Leben bekommen wohl nur wenige Menschen und Serena Williams (37) ist einer davon! Die Tennisspielerin und die frühere Schauspielerin lernten sich beim Super Bowl 2010 kennen und sind seitdem gute Freundinnen. Immer wieder plaudert die Sportlerin aus dem Nähkästchen und ist damit ein Insider aus dem engsten Palastumfeld. Jetzt hat Serena sogar verraten, wie sich die schwangere Meghan schlägt!

Beim Launch ihrer Klamottenlinie in Basel erklärte die 37-Jährige gegenüber People, dass sich die Ehefrau von Prinz Harry (34) nicht verändert habe. Noch immer sei Meghan fürsorgend, obwohl sie mit ihrem Baby im Bauch selbst alle Hände voll zu tun haben dürfte. "Ich sagte: 'Meghan, hör auf, so nett zu sein. Du bist die Schwangere, solltest du nicht voller Hormone sein, warum bist du so süß?' Aber so war sie schon immer", erinnerte sich Serena an die letzte Begegnung zurück.

Seit mehr als einem Jahr ist die Athletin selbst Mutter einer Tochter, weshalb sich die Frauen regelmäßig austauschen. "Meghan gibt mir noch mehr Tipps", erzählte Serena. Sie selbst habe nur einen Rat: Werdende Mamis sollten alles auf sich zukommen lassen.

Michael Loccisano/Getty Images for DirecTV Serena Williams und Herzogin Meghan

WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Alexis Olympia

