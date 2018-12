In Sachen Hochzeit dürfte Thaddäus Meilinger (36) mittlerweile ein Experte sein – zumindest vor der Kamera. Seine GZSZ-Figur Felix wird kommende Woche schon zum zweiten Mal den Bund fürs Leben eingehen. Nach der Heirat mit Sunny (Valentina Pahde, 24), will er nun seiner neuen Freundin Laura (Chryssanthi Kavazi, 29) das Jawort geben. Aber wie sieht es im privaten Liebesleben des Schauspielers aus – steht da vielleicht auch demnächst eine Vermählung an?

Seit 2008 ist Thaddäus schon mit seiner Verlobten Fritzi zusammen, die schon einen Sohn mit in die Beziehung brachte. 2016 erblickte dann ihr gemeinsamer Sohnemann das Licht der Welt. Zum perfekten Familienglück fehlt dann doch eigentlich nur noch der Ring am Finger, oder? "Ich finde es auch privat ein wichtiges Thema. Sehr wichtig sogar. Heiraten nehme ich ganz ernst. Ich verstehe es tatsächlich als das alte Versprechen für ein Leben lang", erklärte der 36-Jährige im RTL-Interview. Ob er bereits verheiratet ist, wolle er aber erst im kommenden Jahr verraten.

Seine Fritzi und die zwei Jungs sind für Thaddäus der perfekte Ausgleich zu seinem stressigen Arbeitsalltag am GZSZ-Set. Dort spielt er nämlich den Bösewicht, der auf Freunde und Familie pfeift und eigentlich nur seine Verlobte Laura an seiner Seite hat. Privat sieht das Gott sei Dank anders aus: "Da tut es gut, nach Hause zu kommen und angestrahlt zu werden."

MG RTL D / Rolf Baumgartner Laura (Chryssanthi Kavazi) und Felix (Thaddäus Meilinger)

Anzeige

Instagram / thaddaeusmeilinger Thaddäus Meilinger mit seinem Sohn

Anzeige

Instagram / thaddaeusmeilinger Thaddäus Meilinger, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de