Dieser Kommentar sorgte für mächtig Aufsehen. Vor ein paar Tagen ließ Reality-Star Kourtney Kardashian (39) auf ihrem Instagram-Account tief blicken. Nur in durchsichtiger Unterwäsche gehüllt, präsentierte sich die Brünette ihren Fans. Einem ihrer Follower hat dieser Schnappschuss besonders gut gefallen – Sänger Liam Payne (25), der einen eindeutigen Flirt-Kommentar unter dem Bild der dreifachen Mutter hinterließ. Läuft da etwa was bei den beiden? Ein Insider weiß: Liam fällt genau in das Beuteschema der 39-Jährigen.

Kourtneys Faibel für jüngere Männer ist kein Geheimnis. Erst kürzlich datete sie das 25-jährige Model Younes Bendjima. Auch mit dem "Baby"-Interpreten Justin Bieber (24) wurde die Schwester von Kylie Jenner (21) vor einiger Zeit mehrfach gesichtet. "Sie liebt jüngere Männer. Als sie den Kommentar von Liam sah, wollte sie als Erstes wissen, wie alt er ist", packt jetzt ein Vertrauter der 39-Jährigen gegenüber der amerikanischen Unterhaltungs-Website Hollywood Life aus. "Kourtney findet Liam wirklich süß. Wenn er sie zu einem Date einladen sollte, würde sie Ja sagen", verrät die Quelle weiter.

Aber auch Liam dürfte alles andere als abgeneigt sein. Denn der One Direction-Star scheint eine Schwäche für Ladys zu haben, die ein paar Jahre älter sind als er. Knapp zweieinhalb Jahre war der 25-Jährige mit der Sängerin Cheryl Cole (35) liiert. Im Sommer gab das einstige Traumpaar allerdings seine Trennung bekannt.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian beim Foto-Shooting für ihre GQ-Coverstory 2018

Splash News Younes Bendjima und Kourtney Kardashian

David Fisher/REX/Shutterstock Cheryl Cole und Liam Payne bei der Global Gift Gala in Paris im Mai 2016

