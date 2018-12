Liam Payne (25) scheint eine Schwäche für ältere Frauen zu haben. Knapp zwei Jahre war der One Driection-Star mit der Sängerin Cheryl Cole (35) liiert. Im vergangenen Jahr wurden die beiden sogar Eltern. Doch das Familienglück hielt nicht lange an. Im Juli gab das einstige Traumpaar seine Trennung bekannt. Doch Liam scheint bereits ein Auge auf eine andere Promidame über 30 geworfen zu haben – Kourtney Kardashian (39).

Auf ihrem Instagram-Account postete die 39-Jährige jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie sich ihren Followern ziemlich freizügig präsentiert. Nur in transparenter Unterwäsche gekleidet, posiert die dreifache Mama vor einem Spiegel. Unter den zahlreichen Reaktionen ihrer Fans fällt besonders der Kommentar von Liam ins Auge. "Wow" schreibt der "For You"-Sänger unter das Bild der Brünetten. Scheint ganz so, als würde dem Vater eines Sohnes dieser Anblick gefallen.

Der 24-Jährige könnte sehr gut in das Beuteschema der ältesten Kardashian-Schwester passen. Denn der Reality-Star ist dafür bekannt, jüngere Männer zu daten. Erst vor ein paar Monaten trennte sie sich von ihrem Boyfriend Younes Bendjima (25). Das einstige Couple hatte ganze 14 Jahre Altersunterschied.

Dominic O'Neill/SilverHub Cheryl Cole und Liam Payne in London

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian beim Foto-Shooting für ihre GQ-Coverstory 2018

WENN.com Younes Bendjima und Kourtney Kardashian im April 2018

