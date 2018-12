Sarah Lombardi (26) vs. Eko Fresh (35) – kann das allererste Geschlechter-Duell in der Schlag den Star-Geschichte schon jetzt die Zuschauer überzeugen? Gerade erst flimmerten die ersten Minuten des beliebten Promi-Schlagabtausches über die Fernsehschirme. Das erste Spiel "Schlittenfahren" forderte die beiden Kontrahenten direkt ziemlich. Eko konnte das easy und mit einem Mega-Abstand für sich entscheiden. Doch was sagen die Fans zum ersten Battle der Show?

Sarah startete mit einer Menge Ehrgeiz in den Promi-Wettstreit: "Es gibt keinen zweiten Platz. Ich bin nicht hier, um zu verlieren", machte sie ihrem Gegenüber direkt eine Kampfansage. Auch wenn Sarah im ersten Spiel alles gab, die Zuschauer waren von ihrer Leistung nicht überzeugt – und malten der Rheinländerin nicht gerade eine rosige Sendungs-Zukunft voraus: "Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um etwa zwei bis drei Tage" oder "Gott, wie stellt die sich denn an?" waren nur zwei der genervten Twitter-Reaktionen.

Überraschend ist die Enttäuschung der Format-Anhänger nicht: Vorab hatten Sarah und Eko angekündigt, nicht gerade zimperlich in den Showdown zu starten – davon war im ersten Duell allerdings noch nicht viel zu sehen. Die Mama von Alessio tönte im ProSieben-Interview sogar großspurig, den Deutschrap-Star regelrecht fertigmachen zu wollen. "Ey Eko, wenn ich mit Dir fertig bin, dann bist Du nicht mehr so fresh!" Mit dem ersten Rückstand wird das jetzt wohl schwer.

ProSieben/Steffen Z Wolff Sarah Lombardi und Eko Fresh bei "Schlag den Star"

Getty Images Sarah Lombardi bei einem Fashion-Event in Düsseldorf

Marquardt/Getty Images Eko Fresh

