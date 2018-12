Fünf Jahre hat ihre Ehe gehalten, doch 2017 war dann endgültig Schluss! Reality-Sternchen Katie Price (40) und ihr Verflossener Kieran Hayler (31) gehen seitdem getrennte Wege. Als Erinnerung an die gemeinsame Zeit blieben jedoch nicht nur die beiden Kinder Jett Riviera (5) und Bunny, sondern auch ein riesiges Tattoo auf Kierans rechtem Bein. Damit ist es jetzt vorbei – das Bild seiner berühmten Ex musste einem neuen Motiv weichen.

Bei der Wahl des Cover-ups ist der 31-Jährige nun allerdings vorsichtiger geworden. In der MTV-Show "Just Tattoo Of Us", die Ex-Geordie Shore-Star Charlotte Crosby (28) moderiert, überließ es Kieran einem Freund, das neue Motiv auszusuchen. Nun ziert ein tiefschwarzes Segelschiff seinen Unterschenkel an der Stelle, an der einst sexy Katie als Engel im Bikini zu sehen war. "Das Schiff ist davongesegelt", kommentiert Kieran die symbolische Bedeutung des Cover-ups. Laut Ok hatte er zuvor bereits einem Kamera-Team von Katies eigener Show "My Crazy Life" gesteckt: "Ich denke, die Entfernung eines Tattoos ist weit weniger schmerzhaft, als mit Katie Price verheiratet zu sein."

Katie und Kieran hatten sich 2013 auf den Bahamas kennengelernt. Die Hochzeit folgte nur Wochen später. Kieran hatte während der Ehe jedoch mehrere Affären mit Freundinnen seiner Frau, wie er selber eingestand. Das endgültige Aus folgte dann auf einen Seitensprung mit dem Kindermädchen.

SplashNews.com Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige

Tim P. Whitby/Getty Images Kieran Hayler und Katie Price bei der UK-Premiere von "Fifty Shades Darker"

Anzeige

WeirPhotos / SplashNews.com Katie Price in Halifax

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de