Ob "Der Grinch" wohl auch ohne seinen zynischen Hauptdarsteller so ein Erfolg geworden wäre? Gerade läuft die animierte Version des beliebten Weihnachtsfilms in den Kinos, wobei Benedict Cumberbatch (42) die Rolle des grünen Bösewichts übernimmt. In der Verfilmung aus dem Jahr 2000 hatte Jim Carrey (56) als Grinch eine seiner Paraderollen gespielt. Es war sogar sein bisher berühmtester Auftritt. Jetzt wurde bekannt, dass noch zwei ganz andere Schauspieler für die Rolle des haarigen Griesgrams zur Auswahl standen!

Das Online-Filmarchiv IMDb verrät über den Weihnachtsklassiker nun eine Hintergrundinfo, die bisher wahrscheinlich nur wenigen Fans bekannt gewesen ist: Der Grinch wäre beinah von Oscar-Preisträger Jack Nicholson (81) oder sogar "Beverly Hills Cop"-Darsteller Eddie Murphy (57) übernommen worden! Während Eddie dabei wahrscheinlich eine albernere Version des Grünlings zum Leben erweckt hätte, bewies Jack in Rollen wie dem Joker in Batman, dass er ein beeindruckend guter Fiesling sein kann – den Job bekam er am Ende aber nicht, sondern Jim.

Der Erfolg des Streifens spricht schließlich aber für Jim. Auch finanziell war die Geschichte um die ausgestoßene, grüne Kreatur, die die Bewohner des Städtchens Whoville um seine ganzen Geschenke und bunte Dekoration bringen möchte, um Weihnachten zu zerstören, für den Comedian damals das größte Los: Er wurde für seine Leistung sogar für einen Golden Globe nominiert und mit einem MTV Movie Award als "bester Bösewicht" ausgezeichnet.

United Archives GmbH Jim Carrey im Weihnachtsfilm "Der Grinch"

Getty Images Jack Nicholson in Los Angeles

United Archives GmbH Taylor Momsen und Jim Carrey in "Der Grinch"

