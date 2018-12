Widerspruch ist zwecklos, Kim Kardashian (38) hat mal wieder Nägel mit Köpfen gemacht. Der Reality-Star verlegt die diesjährige Weihnachtsparty des Kardashian-Jenner-Clans kurzerhand ins eigene Haus. Gastgeber 2018 sind somit sie selbst und Ehemann Kanye West (41). Mama Kris Jenner (63) ist dagegen aus dem Spiel. Entlastung oder Frontalangriff? Eine große Umstellung dürfte es für Kris in jedem Fall bedeuten, hatte sie den Weihnachtsabend der Familie doch meist bei sich ausgerichtet.

"Wir werden unsere große Weihnachtsparty feiern und in diesem Jahr sind Kanye und ich in unserem Haus die Gastgeber. Wir werden in jedem Fall da sein", verrät Kim laut E! News. Wie es zu dem Traditionsbruch kam, erklärt sie nicht. Mit den bisherigen Weihnachtstraditionen soll es bei den Kardashians in diesem Jahr ohnehin schlecht bestellt zu sein. So teilte Kim bereits mit, dass die Fans auf die übliche Festtagskarte verzichten müssen. Hintergrund sei ein massiver Termin-Streit für das Karten-Fotoshooting 2017, der noch immer nicht vergessen ist.

Dennoch seien die Vorbereitungen für das Familienfest in Kims Haus schon voll im Gange. Dass die 38-Jährige und ihr Mann Kanye auf ihrem Anwesen feiern können, gleicht allerdings einem kleinen Wunder. Nur knapp blieb ihr Zuhause von den Waldbränden im November verschont. Das Paar engagierte damals sogar eine private Feuerwehr, um die Häuser im Umkreis vor dem Flammeninferno zu bewahren.

Richard Buxo / SplashNews.com Kim Kardashian und Kanye West bei der Versace Pre-Fall 2019 Fashion-Show in New York

MediaPunch/Action Press Die Schwestern Kim, Khloe und Kourtney Kardashian auf der DASH-Eröffnungsparty in Miami

Instagram / kourtneykardash Kris Jenner an Thanksgiving 2018

