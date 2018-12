Das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden – das haben Dieter Bohlen (64) und seine Frau Carina drauf! Das Paar verbrachte die vergangenen Wochen in Thailand, wo der Pop-Titan für die kommende DSDS-Staffel vor der Kamera stand. In den Pausen und nach Drehschluss nahm er sich aber offenbar ausreichend Zeit für seine Gattin. Zahlreiche Turtel-Pics beweisen: Die zwei sind noch immer bis über beide Ohren verknallt!

Ob beim Paartanz am Stand, beim gemeinsamen Schwitzen im Fitnessstudio oder sogar bei einem entspannenden Schaumbad – Dieters Instagram-Kanal ist voll von Liebes-Schnappschüssen und Paar-Clips. Aber nicht nur die zahlreichen Fotos haben es in sich, auch die Zeilen des Musikers triefen nur so vor lauter Romantik. "So sieht Liebe aus", schmachtete er zum Beispiel unter einem Bild, auf dem er seine Carina huckepack trägt.

Die Chemie zwischen den Turteltauben stimmt einfach – besonders das Sexleben sei über die Jahre immer besser geworden. "Am Anfang war alles neu. Jetzt ist alles tiefer. Man kann besser zwischen den Worten lesen, was der andere so meint. Ist emphatischer drauf", erzählte Dieter im Interview mit RTL.

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter und Carina Bohlen in Thailand

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Carina und Dieter Bohlen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de