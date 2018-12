Diesen besonderen Tag wollte sich Riccardo Simonetti um nichts in der Welt entgehen lassen! Am vergangenen Dienstag gaben sich seine gute Freundin Novalanalove und ihr Verlobter DJ Yeezy in Köln standesamtlich das Jawort. Und Riccardo tauchte – sehr zur Freude der Braut – als Überraschungsgast auf, um ihr persönlich zu gratulieren. Dafür trotzte er sogar dem Nieselregen, der seine Frisur zu zerstören drohte.

Auf seinem Instagram-Account postete der Fashion-Experte am Mittwoch ein niedliches Throwback-Pic, auf dem er die frischgebackene Ehefrau nach der Trauung umarmt. Wirklich erkannt hätte man den Inlfuencer vermutlich nicht, denn um sich vor dem schlechten Wetter zu schützen, zog er sich seinen Mantel über den Kopf. "Nur Menschen mit Naturlocken wissen, wer unser Feind ist: Luftfeuchtigkeit und Wind", kommentierte er den lustigen Schnappschuss.

Der Social-Media-Star freut sich riesig für seine Kollegin und ihren Mann, denn er kann sich noch ziemlich gut an den Beginn ihrer Lovestory erinnern. "Ich weiß noch genau, als wir alle zusammen das erste Mal in Los Angeles waren und Novalanalove mir beim Friseur gesagt hat: 'Ich glaube, den heirate ich mal'. Und jetzt ist es einfach passiert", schrieb er zu einem gemeinsamen Bild mit dem Brautpaar.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Novalanalove in Köln

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Novalanalove

P.Hoffmann/WENN.com Riccardo Simonetti beim Dreamball 2018

